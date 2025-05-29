Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн ФК Хонка - Женщины - РоПС (жен) 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияФинляндия - Юккёнен - Женщины: ФК Хонка - ЖенщиныРоПС (жен) . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
Финляндия - Юккёнен - Женщины
ФК Хонка - Женщины
5'
22'
52'
65'
82'
88'
Завершен
6 : 0
29 мая 2025
РоПС (жен)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Хонка - Женщины icon
5'
ФК Хонка - Женщины icon
22'
Счет после первого тайма 2:0
ФК Хонка - Женщины icon
52'
ФК Хонка - Женщины icon
65'
ФК Хонка - Женщины icon
82'
ФК Хонка - Женщины icon
88'
Матч закончился со счётом 6:0
Текстовая трансляция
5'
ФК Хонка - Женщины - 1-ый Гол
11'
Угловой
ФК Хонка - Женщины - Угловой
13'
Угловой
ФК Хонка - Женщины - Угловой
22'
ФК Хонка - Женщины - 2-ой Гол
28'
Угловой
ФК Хонка - Женщины - Угловой
37'
Угловой
ФК Хонка - Женщины - Угловой
41'
Угловой
ФК Хонка - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
52'
ФК Хонка - Женщины - 3-ий Гол
58'
Угловой
ФК Хонка - Женщины - Угловой
60'
Угловой
ФК Хонка - Женщины - Угловой
65'
ФК Хонка - Женщины - 4-ый Гол
72'
Угловой
ФК Хонка - Женщины - Угловой
76'
Угловой
RoPS Women - Угловой
82'
ФК Хонка - Женщины - 5-ый Гол
88'
ФК Хонка - Женщины - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:0

Превью матча ФК Хонка - Женщины — РоПС (жен)

Команда ФК Хонка - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2.

Статистика матча

Атаки
120
67
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
16
0
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Авангард Авангард
27 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
27 Ноября
17:00
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA