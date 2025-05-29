Смотреть онлайн ФК Хонка - Женщины - РоПС (жен) 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия - Юккёнен - Женщины: ФК Хонка - Женщины — РоПС (жен) . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
Превью матча ФК Хонка - Женщины — РоПС (жен)
Команда ФК Хонка - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2.