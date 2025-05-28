Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Michal Wolny — Miroslaw Warzecha . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:10 по московскому времени .

Превью матча Michal Wolny — Miroslaw Warzecha

Команда Michal Wolny в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команда Miroslaw Warzecha, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Michal Wolny, в том матче победу одержали хозяева.