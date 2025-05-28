Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Pawel Polanski - Miroslaw Warzecha 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Pawel PolanskiMiroslaw Warzecha . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:50 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Pawel Polanski
Завершен
3 : 0
28 мая 2025
Miroslaw Warzecha
Смотреть онлайн
Превью матча Pawel Polanski — Miroslaw Warzecha

Команда Pawel Polanski в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Miroslaw Warzecha, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Miroslaw Warzecha, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Pawel Polanski
Pawel Polanski
Miroslaw Warzecha
Pawel Polanski
0 побед
3 побед
0%
100%
11.11.2025
Miroslaw Warzecha
Miroslaw Warzecha
3:1
Pawel Polanski
Pawel Polanski
Обзор
23.10.2025
Miroslaw Warzecha
Miroslaw Warzecha
3:1
Pawel Polanski
Pawel Polanski
Обзор
28.05.2025
Pawel Polanski
Pawel Polanski
1:3
Miroslaw Warzecha
Miroslaw Warzecha
Обзор
