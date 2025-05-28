Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Karol Guzy — Pawel Domagala . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

Превью матча Karol Guzy — Pawel Domagala

Команда Karol Guzy в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Pawel Domagala, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Karol Guzy, в том матче победу одержали хозяева.