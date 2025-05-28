Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Miroslaw Warzecha — Zbigniew Nocun . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени .

Превью матча Miroslaw Warzecha — Zbigniew Nocun

Команда Miroslaw Warzecha в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Zbigniew Nocun, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Miroslaw Warzecha, в том матче победу одержали гостьи.