Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Michal Wolny — Pawel Polanski . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .

Превью матча Michal Wolny — Pawel Polanski

Команда Michal Wolny в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Pawel Polanski, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Pawel Polanski, в том матче победу одержали гостьи.