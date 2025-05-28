Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Pawel Domagala — Leszek Maduzia . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Pawel Domagala — Leszek Maduzia

Команда Pawel Domagala в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Leszek Maduzia, в том матче победу одержали гостьи.