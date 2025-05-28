Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Pawel Domagala - Leszek Maduzia 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Pawel DomagalaLeszek Maduzia . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Pawel Domagala
Завершен
0 : 3
28 мая 2025
Leszek Maduzia
Смотреть онлайн
Превью матча Pawel Domagala — Leszek Maduzia

Команда Pawel Domagala в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Leszek Maduzia, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Pawel Domagala
Pawel Domagala
Leszek Maduzia
Pawel Domagala
1 победа
0 побед
100%
0%
28.05.2025
Leszek Maduzia
Leszek Maduzia
1:3
Pawel Domagala
Pawel Domagala
Обзор
Комментарии к матчу
