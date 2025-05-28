Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Franciszek Jastrzebowski — Pawel Domagala . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Franciszek Jastrzebowski — Pawel Domagala

Команда Franciszek Jastrzebowski в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Pawel Domagala, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Franciszek Jastrzebowski, в том матче победу одержали гостьи.