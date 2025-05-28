Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Andrzej Krezel — Damian Bucko . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Andrzej Krezel — Damian Bucko

Команда Andrzej Krezel в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Damian Bucko, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Damian Bucko, в том матче победу одержали гостьи.