Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Michal Bracha — Mateusz Sikon . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Michal Bracha — Mateusz Sikon

Команда Michal Bracha в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Mateusz Sikon, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Michal Bracha, в том матче победу одержали хозяева.