Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Jan Hendrych — МилосФридл . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Jan Hendrych — МилосФридл

Команда Jan Hendrych в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда МилосФридл, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды МилосФридл, в том матче победу одержали хозяева.