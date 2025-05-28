Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Михал Брожек - Мартин Черни 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Михал БрожекМартин Черни . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Михал Брожек
Завершен
3 : 2
28 мая 2025
Мартин Черни
Превью матча Михал Брожек — Мартин Черни

Команда Михал Брожек в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Мартин Черни, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Мартин Черни, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Михал Брожек
Михал Брожек
Мартин Черни
Михал Брожек
5 побед
3 побед
63%
38%
10.11.2025
Мартин Черни
Мартин Черни
1:3
Михал Брожек
Михал Брожек
Обзор
04.06.2025
Мартин Черни
Мартин Черни
1:3
Михал Брожек
Михал Брожек
Обзор
04.06.2025
Михал Брожек
Михал Брожек
0:3
Мартин Черни
Мартин Черни
Обзор
03.06.2025
Мартин Черни
Мартин Черни
3:1
Михал Брожек
Михал Брожек
Обзор
30.05.2025
Мартин Черни
Мартин Черни
1:3
Михал Брожек
Михал Брожек
Обзор
03.06.2025
Мартин Черни
Мартин Черни
3:1
Михал Брожек
Михал Брожек
Обзор
30.05.2025
Мартин Черни
Мартин Черни
1:3
Михал Брожек
Михал Брожек
Обзор
29.05.2025
Мартин Черни
Мартин Черни
3:2
Михал Брожек
Михал Брожек
Обзор
27.05.2025
Михал Брожек
Михал Брожек
3:2
Мартин Черни
Мартин Черни
Обзор
25.05.2025
Михал Брожек
Михал Брожек
3:2
Мартин Черни
Мартин Черни
Обзор
