Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Михал Брожек — Мартин Черни . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча Михал Брожек — Мартин Черни

Команда Михал Брожек в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Мартин Черни, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Мартин Черни, в том матче победу одержали гостьи.