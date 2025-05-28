Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Ондрей Фиклик — Марер Кулисек . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

Превью матча Ондрей Фиклик — Марер Кулисек

Команда Ондрей Фиклик в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Марер Кулисек, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Ондрей Фиклик, в том матче победу одержали хозяева.