Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Давид Котвица — Блажей Чех . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени .

Превью матча Давид Котвица — Блажей Чех

Команда Давид Котвица в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Блажей Чех, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Давид Котвица, в том матче победу одержали хозяева.