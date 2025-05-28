Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Пшемыслав Блохо — Adam Linek . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .

Превью матча Пшемыслав Блохо — Adam Linek

Команда Пшемыслав Блохо в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 9 матчей. Команда Adam Linek, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Adam Linek, в том матче победу одержали хозяева.