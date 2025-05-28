Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Pawel Polanski — Tomasz Przebierala . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .

Превью матча Pawel Polanski — Tomasz Przebierala

Команда Pawel Polanski в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Tomasz Przebierala, в том матче победу одержали гостьи.