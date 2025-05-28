Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Pawel Kos — Blazej Gola . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Pawel Kos — Blazej Gola

Команда Pawel Kos в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Blazej Gola, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Blazej Gola, в том матче победу одержали хозяева.