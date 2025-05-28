Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Dominik Lafek — Lukas Vich . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Dominik Lafek — Lukas Vich

Команда Dominik Lafek в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Lukas Vich, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Dominik Lafek, в том матче победу одержали хозяева.