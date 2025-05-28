Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Pavel Vyvial — Збинек Вискочил . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Pavel Vyvial — Збинек Вискочил

Команда Pavel Vyvial в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Збинек Вискочил, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Pavel Vyvial, в том матче победу одержали хозяева.