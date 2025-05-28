Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Michal Herna — Ludek Pelikan . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Michal Herna — Ludek Pelikan

Команда Michal Herna в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Ludek Pelikan, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Michal Herna, в том матче победу одержали гостьи.