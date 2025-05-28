Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Радек Бартунек — Любор Сулава . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Радек Бартунек — Любор Сулава

Команда Радек Бартунек в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Любор Сулава, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Любор Сулава, в том матче победу одержали гостьи.