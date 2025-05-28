Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Radim Pavelka — Tomas Barta . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Radim Pavelka — Tomas Barta

Команда Radim Pavelka в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Tomas Barta, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Tomas Barta, в том матче победу одержали гостьи.