Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Михал Ведмоч — Ян Плескот . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:06 по московскому времени .

Превью матча Михал Ведмоч — Ян Плескот

Команда Михал Ведмоч в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Ян Плескот, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Михал Ведмоч, в том матче победу одержали хозяева.