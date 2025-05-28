Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Карел Хонс — Vaclav Svoboda . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Карел Хонс — Vaclav Svoboda

Команда Карел Хонс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Vaclav Svoboda, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Карел Хонс, в том матче победу одержали хозяева.