Смотреть онлайн Карел Хонс - Vaclav Svoboda 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Карел Хонс — Vaclav Svoboda . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Карел Хонс — Vaclav Svoboda
Команда Карел Хонс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Vaclav Svoboda, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Карел Хонс, в том матче победу одержали хозяева.