Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Даниэль Кубл — Камил Новак . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Даниэль Кубл — Камил Новак

Команда Даниэль Кубл в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Камил Новак, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Камил Новак, в том матче победу одержали гостьи.