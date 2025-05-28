Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Vladimir Postelt — Томас Дуса . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Vladimir Postelt — Томас Дуса

Команда Vladimir Postelt в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Томас Дуса, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Томас Дуса, в том матче победу одержали гостьи.