Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Jan Skvrna — Рене Ковал . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Jan Skvrna — Рене Ковал

Команда Jan Skvrna в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Рене Ковал, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Jan Skvrna, в том матче победу одержали хозяева.