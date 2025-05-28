Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Серия Звёзд настольного тенниса : Иржи Мартинько — Симон Берглунд . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Иржи Мартинько — Симон Берглунд

Команда Иржи Мартинько в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Симон Берглунд, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Симон Берглунд, в том матче победу одержали гостьи.