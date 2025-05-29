29.05.2025
Смотреть онлайн Olancho FC Reserves - CD Marathon Reserves 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: Olancho FC Reserves — CD Marathon Reserves . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Honduras Reserve League
Завершен
1 : 1
29 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2
Текстовая трансляция
2'
Olancho FC Reserves - Угловой
9'
CD Marathon Reserves - Угловой
22'
Olancho FC Reserves - Угловой
25'
CD Marathon Reserves - Угловой
36'
CD Marathon Reserves - Угловой
45+1'
Olancho FC Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
64'
Olancho FC Reserves - Угловой
67'
CD Marathon Reserves - 1-ый Гол
88'
Olancho FC Reserves - 2-ой Гол
89'
Olancho FC Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2
Превью матча Olancho FC Reserves — CD Marathon Reserves
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
112
59
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу