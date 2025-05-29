Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Olancho FC Reserves - CD Marathon Reserves 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: Olancho FC ReservesCD Marathon Reserves . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Honduras Reserve League
Olancho FC Reserves
88'
Завершен
1 : 1
29 мая 2025
CD Marathon Reserves
67'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
CD Marathon Reserves icon
67'
Olancho FC Reserves icon
88'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Olancho FC Reserves - Угловой
9'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
22'
Угловой
Olancho FC Reserves - Угловой
25'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
36'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
45+1'
Угловой
Olancho FC Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
64'
Угловой
Olancho FC Reserves - Угловой
67'
CD Marathon Reserves - 1-ый Гол
88'
Olancho FC Reserves - 2-ой Гол
89'
Угловой
Olancho FC Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2

Превью матча Olancho FC Reserves — CD Marathon Reserves

История последних встреч

Olancho FC Reserves
Olancho FC Reserves
CD Marathon Reserves
Olancho FC Reserves
1 победа
2 ничьих
0 побед
33%
67%
0%
11.11.2025
CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
1:1
Olancho FC Reserves
Olancho FC Reserves
Обзор
28.08.2025
Olancho FC Reserves
Olancho FC Reserves
1:0
CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
Обзор
01.06.2025
CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
1:1
Olancho FC Reserves
Olancho FC Reserves
Обзор

Статистика матча

Атаки
112
59
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Трактор Трактор
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Ноября
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
26 Ноября
20:30
Team Falcons Team Falcons
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
26 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA