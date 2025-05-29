Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн CD Bocas Junior - Атлетико Насьональ 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: CD Bocas JuniorАтлетико Насьональ, 132 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК, 132 тур
Панама. Лига Prom. Футбол
CD Bocas Junior
57'
Завершен
1 : 1
29 мая 2025
Атлетико Насьональ
38'
Атлетико Насьональ icon
38'
Счет после первого тайма 0:1
CD Bocas Junior icon
57'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
11'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
17'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
23'
Угловой
CD Bocas Junior - Угловой
38'
Атлетико Насьональ - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
CD Bocas Junior - Угловой
54'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
54'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
57'
CD Bocas Junior - 2-ой Гол
73'
Угловой
CD Bocas Junior - Угловой
82'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
83'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
90+3'
Угловой
CD Bocas Junior - Угловой
90+4'
Угловой
CD Bocas Junior - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча CD Bocas Junior — Атлетико Насьональ

Команда CD Bocas Junior в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Атлетико Насьональ, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

CD Bocas Junior
CD Bocas Junior
Атлетико Насьональ
CD Bocas Junior
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.06.2025
Атлетико Насьональ
Атлетико Насьональ
2:1
CD Bocas Junior
CD Bocas Junior
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
CD Bocas Junior CD Bocas Junior
43%
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
57%
Атаки
61
75
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу
