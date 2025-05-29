Смотреть онлайн CD Bocas Junior - Атлетико Насьональ 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: CD Bocas Junior — Атлетико Насьональ, 132 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Превью матча CD Bocas Junior — Атлетико Насьональ
Команда CD Bocas Junior в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Атлетико Насьональ, в том матче победу одержали хозяева.