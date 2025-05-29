Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол : CD Bocas Junior — Атлетико Насьональ , 132 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча CD Bocas Junior — Атлетико Насьональ

Команда CD Bocas Junior в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Атлетико Насьональ, в том матче победу одержали хозяева.