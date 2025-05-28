Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Adam Linek — Блажей Чех . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени .

Превью матча Adam Linek — Блажей Чех

Команда Adam Linek в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Блажей Чех, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Adam Linek, в том матче победу одержали гостьи.