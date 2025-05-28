Смотреть онлайн Zbigniew Nocun - Mariusz Sikora 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Zbigniew Nocun — Mariusz Sikora . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
Превью матча Zbigniew Nocun — Mariusz Sikora
Команда Zbigniew Nocun в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Mariusz Sikora, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.