Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Pawel Polanski — Michal Wolny . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

Превью матча Pawel Polanski — Michal Wolny

Команда Pawel Polanski в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Michal Wolny, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Pawel Polanski, в том матче победу одержали гостьи.