Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Давид Котвица — Пшемыслав Блохо . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Давид Котвица — Пшемыслав Блохо

Команда Давид Котвица в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Пшемыслав Блохо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Давид Котвица, в том матче победу одержали гостьи.