28.05.2025
Смотреть онлайн Пшемыслав Блохо - Adam Linek 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Пшемыслав Блохо — Adam Linek . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
3 : 0
28 мая 2025
Превью матча Пшемыслав Блохо — Adam Linek
История последних встреч
Пшемыслав Блохо
Adam Linek
2 побед
4 побед
33%
67%
04.06.2025
Adam Linek
3:1
Пшемыслав Блохо
04.06.2025
Adam Linek
0:3
Пшемыслав Блохо
Комментарии к матчу