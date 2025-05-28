Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Andrzej Krezel — Blazej Gola . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Andrzej Krezel — Blazej Gola

Команда Andrzej Krezel в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Blazej Gola, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Andrzej Krezel, в том матче победу одержали хозяева.