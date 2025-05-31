31.05.2025
Смотреть онлайн Депортиво Кали - Бока Хуниорс 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Депортиво Кали — Бока Хуниорс, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Депортиво Кали.
МСК, 1 тур, Стадион: Депортиво Кали
Кубок Колумбии по футболу
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Депортиво Кали - 1-ый Гол
13'
Депортиво Кали - Угловой
20'
Депортиво Кали - Угловой
20'
Депортиво Кали - 2-ой Гол
28'
Депортиво Кали - Угловой
41'
Бока Хуниорс - Угловой
45+5'
Депортиво Кали - Угловой
71'
Депортиво Кали - Угловой
74'
Бока Хуниорс - 3-ий Гол
88'
Бока Хуниорс - Угловой
Превью матча Депортиво Кали — Бока Хуниорс
Статистика матча
Атаки
146
118
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
4
4
