31.05.2025

Смотреть онлайн Депортиво Кали - Бока Хуниорс 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: Депортиво КалиБока Хуниорс, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Депортиво Кали.

МСК, 1 тур, Стадион: Депортиво Кали
Кубок Колумбии по футболу
Депортиво Кали
6'
20'
Завершен
2 : 1
31 мая 2025
Бока Хуниорс
74'
Депортиво Кали icon
6'
Депортиво Кали icon
20'
Счет после первого тайма 2:0
Бока Хуниорс icon
74'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Депортиво Кали - 1-ый Гол
13'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
20'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
20'
Депортиво Кали - 2-ой Гол
28'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
41'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
45+5'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
71'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
74'
Бока Хуниорс - 3-ий Гол
88'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Депортиво Кали — Бока Хуниорс

Статистика матча

Атаки
146
118
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
4
4
Игры 1 тур
01.06.2025
Рионегро Агилас
1:0
Барранкилья
Завершен
31.05.2025
Депортиво Кали
2:1
Бока Хуниорс
Завершен
31.05.2025
Форталеза Сипакира
2:0
ФК Богота
Завершен
31.05.2025
Орсомарсо
0:1
Энвигадо
Завершен
30.05.2025
Квиндио
2:1
Бояка Чико
Завершен
29.05.2025
Реал Сан-Андрес
0:2
Юнион Магдалена
Завершен
