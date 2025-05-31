31.05.2025
Смотреть онлайн Орсомарсо - Энвигадо 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Орсомарсо — Энвигадо, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Rivera Escobar.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Francisco Rivera Escobar
Кубок Колумбии по футболу
Текстовая трансляция
4'
Энвигадо - Угловой
15'
Орсомарсо - Угловой
44'
Энвигадо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Энвигадо - Угловой
70'
Энвигадо - Угловой
71'
Орсомарсо - Угловой
84'
Энвигадо - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Орсомарсо — Энвигадо
Статистика матча
Атаки
69
75
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
1
4
Комментарии к матчу