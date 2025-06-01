01.06.2025
Смотреть онлайн Рионегро Агилас - Барранкилья 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Рионегро Агилас — Барранкилья, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Альберто Грисалес.
МСК, 1 тур, Стадион: Эстадио Альберто Грисалес
Кубок Колумбии по футболу
Рионегро Агилас
82'
Завершен
1 : 0
01 июня 2025
Текстовая трансляция
19'
Барранкилья - Угловой
23'
Aguilas Doradas - Угловой
27'
Aguilas Doradas - Угловой
43'
Aguilas Doradas - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
46'
Aguilas Doradas - Угловой
53'
Aguilas Doradas - Угловой
70'
Aguilas Doradas - Угловой
73'
Aguilas Doradas - Угловой
73'
Aguilas Doradas - Угловой
82'
Aguilas Doradas - 1-ый Гол
84'
Aguilas Doradas - Угловой
90+3'
Aguilas Doradas - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,3
Превью матча Рионегро Агилас — Барранкилья
Статистика матча
Атаки
115
78
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
9
0
