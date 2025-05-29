Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Павел Плакущий — Oleksandr V Kovalchuk . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .

Превью матча Павел Плакущий — Oleksandr V Kovalchuk

Команда Павел Плакущий в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Oleksandr V Kovalchuk, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Павел Плакущий, в том матче победу одержали хозяева.