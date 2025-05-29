Смотреть онлайн Виктор Шарпай - Сергей Чулюков 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Виктор Шарпай — Сергей Чулюков . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .
Превью матча Виктор Шарпай — Сергей Чулюков
Команда Виктор Шарпай в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Сергей Чулюков, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.