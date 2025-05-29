Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Василий Смык — Сергей Соломко . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Василий Смык — Сергей Соломко

Команда Василий Смык в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Сергей Соломко, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Василий Смык, в том матче победу одержали хозяева.