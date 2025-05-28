Смотреть онлайн Михайло Потапов - Олег Савенков 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Михайло Потапов — Олег Савенков . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 07:55 по московскому времени .