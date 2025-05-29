Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Сергей Пицык — Сергей Хандетский . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Сергей Пицык — Сергей Хандетский

Команда Сергей Пицык в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Сергей Хандетский, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Сергей Пицык, в том матче победу одержали гостьи.