Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Виктор Шарпай — Андрей Хомилко . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .

Превью матча Виктор Шарпай — Андрей Хомилко

Команда Виктор Шарпай в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Виктор Шарпай, в том матче победу одержали гостьи.