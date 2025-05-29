29.05.2025
Смотреть онлайн Володимир Окопный - Andrii Regush 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Володимир Окопный — Andrii Regush . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Отменен
- : -
29 мая 2025
Превью матча Володимир Окопный — Andrii Regush
История последних встреч
Володимир Окопный
Andrii Regush
4 побед
3 побед
57%
43%
13.11.2025
Володимир Окопный
0:3
Andrii Regush
13.11.2025
Andrii Regush
1:3
Володимир Окопный
12.11.2025
Володимир Окопный
1:3
Andrii Regush
02.06.2025
Володимир Окопный
2:3
Andrii Regush
01.06.2025
Andrii Regush
2:3
Володимир Окопный
12.11.2025
Володимир Окопный
1:3
Andrii Regush
02.06.2025
Володимир Окопный
2:3
Andrii Regush
01.06.2025
Andrii Regush
2:3
Володимир Окопный
30.05.2025
Володимир Окопный
3:2
Andrii Regush
29.05.2025
Володимир Окопный
3:0
Andrii Regush
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу