Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Andrii Regush — Мирослав Лобода . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Andrii Regush — Мирослав Лобода

Команда Andrii Regush в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Мирослав Лобода, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Мирослав Лобода, в том матче победу одержали гостьи.