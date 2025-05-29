Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Дмитро Рехотун — Эдуард Рубцов . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Дмитро Рехотун — Эдуард Рубцов

Команда Дмитро Рехотун в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Эдуард Рубцов, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Дмитро Рехотун, в том матче победу одержали хозяева.