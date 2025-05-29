Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Мирослав Лобода — Денис Микитюк . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Мирослав Лобода — Денис Микитюк

Команда Мирослав Лобода в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Денис Микитюк, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 июня 2025 на поле команды Денис Микитюк, в том матче победу одержали хозяева.