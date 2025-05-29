Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Mykola Polysynskyi — Сергей Хандетский . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Mykola Polysynskyi — Сергей Хандетский

Команда Mykola Polysynskyi в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Сергей Хандетский, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Сергей Хандетский, в том матче победу одержали хозяева.